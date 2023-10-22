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اندلاع اشتباكات جديدة شرق جمهورية الكونغو

أرشيفية
23 أكتوبر 2023 01:06

غوما (وكالات) 

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اندلعت اشتباكات عنيفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نهاية الأسبوع بين المتمردين وقوات الجيش مدعوماً بجماعات موالية للحكومة، ما أثار توتراً في منطقة ماسيسي الاستراتيجية، وفق ما ذكرت مصادر محلية، أمس.
ودارت معارك بين متمردي حركة 23 مارس وجماعات موالية للحكومة في أنحاء المنطقة مؤخراً، ما أدى إلى انتهاك هدنة هشّة استمرت عدة أشهر.
وتم نقل عدد من الجرحى إلى المستشفى، بحسب عامل إغاثة.
وقال مصدر أمني، إن «المتمردين موجودون في كيتشانغا ونحاول إيجاد طريقة لاستعادة المدينة».
وقال متحدث باسم إحدى الجماعات الموالية للحكومة وتقاتل المتمردين، «الحرب لن تنتهي، بل ستستمر».

جمهورية الكونغو
ماسيسي
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