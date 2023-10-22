مصر تطالب بتكثيف الجهود لتسـوية الأزمة السودانية

القاهرة (وكالات)

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، بأهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب أطراف النزاع نحو التفاعل الإيجابي مع جهود تسوية سياسية للأزمة السودانية، محذراً من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة نتيجة طول أمدها أو بزوغ أزمات أخرى في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري، أمس، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر، وذلك للتباحث حول التحديات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع في السودان، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وأوضح المتحدث، في بيان صحفي، أن الوزير شكري رحب بالدعم الأوروبي للجهود المصرية الهادفة لخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من معالجة مسببات الأزمة وبدء عملية سياسية شاملة، مستعرضاً جهود آلية دول الجوار منذ استضافة مصر لقمة دول الجوار بالقاهرة.

وشدد الوزير شكري في هذا الإطار على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، وأولوية التعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة الراهنة على نحو جاد وشامل، وقيام الدول والأطراف المانحة بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو الماضي.

ووفق المتحدث، استمع وزير الخارجية إلى تقييم شامل من جانب المبعوثة الأوروبية لنتائج اتصالاتها مع جميع الأطراف لمحاولة احتواء الوضع في السودان، وكذا اتصالاتها مع القوى السياسية.