الجيش الصومالي ينفذ عملية ضد ميليشيات الشباب

مقديشو (الاتحاد)

نفذت القوات المسلحة الصومالية، عملية عسكرية ضد ميليشيات «الشباب» الإرهابية، في مناطق الغابات الواقعة بين مديرية غلعد ومنطقة عيل بعاد في محافظة شبيلي الوسطى.

وأشار المقدم محمد حسين آدم الذي قاد العملية إلى أن قوات الكوماندوز تمكنت من تدمير تمركزات الإرهابيين بمناطق الغابات وتجمعاتهم.

وأضاف أن القوات كبدت الميليشيات خسائر فادحة خلال العملية العسكرية.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، نفذت القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الشعبية عمليات عسكرية في المناطق الواقعة على طول حدود محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود، لتطهير فلول العناصر الإرهابية التي تختبئ في مناطق الغابات.

وفي السياق، نفذت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية في قرية «ساي طيلو» التي تبعد 35 كلم شرق مدينة بيدوا.

وخلال العملية تمكنت القوات من مقتل عنصرين من ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها قوات الجيش الصومالي للقضاء على الإرهاب.

وأمس الأول، تعرضت قاعدة تابعة للشرطة العسكرية الصومالية في منطقة «آبار المياه» في ضواحي العاصمة مقديشو، أمس، لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب موقع «الصومال الجديد» الإخباري.

إلى ذلك، عقد وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع مؤتمراً صحفياً في مقديشو حول العمليات المستمرة منذ عام ضد حركة الشباب. وقال إن أكثر من 3795 إرهابياً من الحركة، بينهم 57 من كبار القادة قتلوا منذ بداية العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة الصومالية. وبحسب وزير الإعلام، تمت استعادة أكثر من ألف كيلومتر من الأراضي التي كانت تسيطر عليها الحركة، بالإضافة إلى تحرير 120 قرية ومنطقة وبلدة رئيسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من المرحلة الثانية من هذا الهجوم العسكري ضد الحركة الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.