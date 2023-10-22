الأمم المتحدة تحذر من فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن

عدن (الاتحاد)

حذرت الأمم المتحدة، أمس، من فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن تزامناً مع بدء تأثيرات الإعصار تيج.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، في بيان تلقت الاتحاد نسخة منه، إن «الحالة الإعصارية تيج تؤثر على أرخبيل سقطرى برياح وأمطار قوية، وهي في طريقها للتطور إلى إعصار استوائي شديد مع تأثيرات محتملة على محافظة المهرة شرقي اليمن والحدود مع سلطنة عُمان».

وأضافت المنظمة أنه «من المحتمل حدوث رياح مدمرة وعواصف خطيرة وفيضانات شديدة مع اقتراب النظام من سواحل اليمن». وحثت المنظمة الأممية مدراء الشؤون الإنسانية وصناع القرار على أخذ العاصفة الاستوائية «تيج» بعين الاعتبار في خططهم، ومراقبة الوضع، مشيرة إلى أنه يمكن للأنظمة الاستوائية أن تتطور بسرعة وتسبب أضراراً واسعة النطاق أثناء الهبوط.

ونصحت المنظمة الصيادين اليمنيين بعدم الصيد في البحر العربي، بسبب هذه الحالة المناخية.

من جانبه، تابع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مدى استعداد قيادات السلطات المحلية وغرف الطوارئ للتعامل مع تداعيات هذا الإعصار والاستفادة من التجارب السابقة في التعاطي مع أي تبعات جراء التغيرات المناخية.

بدوره، أهاب المركز اليمني للأرصاد الجوية في محافظات المهرة سقطرى ومديريات شرق حضرموت، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر مع اقتراب تأثيرات الحالة المدارية في بحر العرب، وما يصاحبها من هطول غزير للأمطار واشتداد سرعة الرياح على المناطق الساحلية والمياه الإقليمية لليمن.

ودعا المركز في بيان صحافي، اليمنيين إلى الابتعاد عن بطون الأودية وعدم المجازفة في عبورها، ورفع الممتلكات العامة والخاصة والمركبات من مجاري الأودية وفروعها الممتدة بداخل المدن والقرى، وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة أو الموصلات الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار، وأخذ الحيطة والحذر للساكنين بقرب المنحدرات الجبلية والمرتفعات من خطورة الانزلاقات الطينية والصخرية، وحذر الصيادين ومرتادي البحر بتجنب السفر أو الإبحار نتيجة للرياح العاتية واضطراب أمواج البحر الشديد.

وأشار المركز إلى أن بيانات التنبؤات العددية الصادرة عن المركز وتحاليل خرائط الطقس تشير إلى استمرارية تحرك الإعصار المداري الذي يصنف من الدرجة (الثالثة) في المدخل الشرقي لخليج عدن بهبات رياح مركزية تتراوح بين (100 - 110) عقدة تبعد عن أقرب نقطة من سواحل المحافظات الشرقية (390) كيلومتر وعن جزيرة سقطرى (50) كيلومترا، وتتحرك في اتجاه مباشر نحو محافظة المهرة خلال الـ(48) ساعة القادمة.

وأوضح المركز أن مركز عين الإعصار المداري يتوقع أن يمر في المنطقة الواقعة بين مدينة حصوين وقشن بمحافظة المهرة ابتداءً من مساء اليوم إلى فجر يوم غد الثلاثاء يصاحبها هطول غزير للأمطار مع رياح عاتية وهيجان أمواج البحر يتراوح بين 6 إلى 8 أمتار.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتراجع حدة الإعصار المداري يوم غدٍ الثلاثاء بعد مروره في اليابسة بمحافظة المهرة إلى منطقة ضغط جوي منخفض تتحرك في اتجاه شمال غرب باتجاه المناطق الشرقية لمحافظة حضرموت والشريط الساحلي تدخل ضمن التأثيرات غير المباشرة وأقل حدة تبدأ التأثيرات من يوم غد إلى مساء الأربعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه الدراسة بمحافظتي المهرة وسقطرى، أمس، احترازاً من إعصار تيج.