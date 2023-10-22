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قاعدة «عين الأسد» تتعرض لهجوم بمسيرة و3 صواريخ

مركبات عسكرية أميركية في قاعدة الأسد الجوية (رويترز)
23 أكتوبر 2023 01:06

هدى جاسم (بغداد)

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أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، أمس، بتعرض قاعدة «عين الأسد» الجوية لهجوم ثان خلال 12 ساعة بطائرة مسيرة و3 صواريخ.
وقال المصدر، «إن قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، تعرضت لقصف هو الثاني من نوعه في غضون 12 ساعة بطائرة مسيرة وثلاثة صواريخ دون معرفة حجم الخسائر بسبب الإجراءات التي اتخذتها القوات الأميركية حول مبنى القاعدة».
وأضاف، أن «القوات الأميركية أغلقت مبنى القاعدة الذي يضم مباني تابعة للقوات الأمنية بالكامل ومنعت حركة قواتها».
ويعتبر هذا الهجوم الرابع من نوعه الذي تشهده قاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار خلال الأيام الـ 4 الماضية.
يشار إلى أن قاعدة حرير في مدينة إربيل بإقليم كردستان، شهدت أيضاً هجوماً مماثلاً ضد قوات أميركية، فضلاً عن قاعدة فيكتوريا في العاصمة بغداد.
وجاءت تلك الهجمات وسط مخاوف أيضا من تعرض السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصنة بشكل كبير، لمحاولات استهداف مماثلة أيضا. إلى ذلك، أمرت الولايات المتحدة  بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، في بيان صدر أمس عن وزارة الخارجية الأميركية لكنه مؤرخ الجمعة.
وأفاد البيان المتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة بأن أمر الإجلاء «يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها».
ويشمل الأمر «أفراد أسر (الموظفين)، والموظفين غير الأساسيين» في البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق.
كما طالبت الوزارة خلال البيان، أمس، مواطنيها بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأميركيين بالمنطقة في الآونة الأخيرة، والقدرة المحدودة للبعثة على تقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين.
وشكل بيان الخارجية تحديثاً للنصائح والتحذيرات الموجهة للمسافرين.

عين الأسد
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