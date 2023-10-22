دخول قافلة مساعدات جديدة إلى غزة

قالت جولييت توما مديرة الاتصالات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» لوكالة رويترز إن قافلة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة من مصر مساء الأحد.

وأضافت توما، متحدثة عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمّان، أن القافلة مؤلفة من 14 شاحنة، وهي الثانية من نوعها منذ التصعيد الحالي.

كانت أول قافلة مساعدات، تتألف من 20 شاحنة، قد دخلت القطاع، السبت، محملة بأدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، على أن تتولى وكالة «أونروا» توزيعها.

وقالت الأمم المتحدة إن تلك الشحنة لا تكاد تعادل 4% من الواردات اليومية لقطاع غزة قبل بدء التصعيد.

وبدأ توزيع هذه الإمدادات، الأحد، لكن مسؤولي إغاثة ما زالوا يحذرون من وقوع كارثة إنسانية في ظل نفاد إمدادات الأغذية والمياه والوقود في القطاع.

وأكدت المنظمة الدولية أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 100 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات 2.4 مليون نسمة يعيشون هناك، نصفهم من الأطفال.