الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يزور إسرائيل غداً

ماكرون يزور إسرائيل غداً
23 أكتوبر 2023 01:06

باريس (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بدء توزيع مساعدات على سكان غزة مع تدهور الوضع الإنساني
إسرائيل تواصل قصف القطاع وتحشد لاجتياح بري

يتوجه ايمانويل ماكرون غداً الثلاثاء، إلى تل أبيب، حيث يلتقي خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حسبما أعلن الاليزيه أمس. وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بعد أكثر من أسبوعين من الحرب في قطاع غزة.
وأجرى نتنياهو، أمس، اتصالات بقادة فرنسا وإسبانيا وهولندا، حسبما أفاد مكتبه. وذكر مكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس، أنه سيزور إسرائيل اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس كل على حدة. ويزور روته إسرائيل في أعقاب تأكيد وزارة الخارجية الهولندية، أمس، وفاة هولندية تبلغ من العمر 33 عاما كانت قد سافرت إلى غزة لزيارة عائلتها قبل قليل من اندلاع الحرب. وقال روته في بيان: إنه تحدث إلى نتنياهو، وطلب توضيحاً بشأن وفاة المواطنة الهولندية.
كما دعا إلى «هدنة إنسانية» في القتال، ليتسنى إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.

ايمانويل ماكرون
فرنسا
فلسطين
إسرائيل
غزة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©