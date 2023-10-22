ماكرون يزور إسرائيل غداً

باريس (الاتحاد)

يتوجه ايمانويل ماكرون غداً الثلاثاء، إلى تل أبيب، حيث يلتقي خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حسبما أعلن الاليزيه أمس. وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بعد أكثر من أسبوعين من الحرب في قطاع غزة.

وأجرى نتنياهو، أمس، اتصالات بقادة فرنسا وإسبانيا وهولندا، حسبما أفاد مكتبه. وذكر مكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس، أنه سيزور إسرائيل اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس كل على حدة. ويزور روته إسرائيل في أعقاب تأكيد وزارة الخارجية الهولندية، أمس، وفاة هولندية تبلغ من العمر 33 عاما كانت قد سافرت إلى غزة لزيارة عائلتها قبل قليل من اندلاع الحرب. وقال روته في بيان: إنه تحدث إلى نتنياهو، وطلب توضيحاً بشأن وفاة المواطنة الهولندية.

كما دعا إلى «هدنة إنسانية» في القتال، ليتسنى إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.