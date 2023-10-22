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«التعاون الخليجي» يؤكد ضرورة وضع حد للأزمة بغزة

«التعاون الخليجي» يؤكد ضرورة وضع حد للأزمة بغزة
23 أكتوبر 2023 01:06

الرياض (الاتحاد)

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أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، عن أسفها، لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة، معلنة تقديم 100 مليون دولار لغزة. 
وجاء في الرسالة، التي بعثتها دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، إلى سيرجيو فرانكا دانيس المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أن دول مجلس التعاون على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338، وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام. 
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن الرسالة تضمنت إعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة المندوب الدائم للبرازيل وأعضاء مجلس الأمن في مدينة نيويورك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد. 
وأكد أن الرسالة جاء فيها تأكيد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي جميع الأفعال اللامشروعة والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحل للنزاع. 

مجلس التعاون الخليجي
فلسطين
غزة
إسرائيل
مجلس الأمن الدولي
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