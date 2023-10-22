الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين: القوة ليست وسيلة لإنهاء النزاع

مبنى وزارة الخارجية الصينية (أرشيفية)
23 أكتوبر 2023 01:06

القاهرة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بدء توزيع مساعدات على سكان غزة مع تدهور الوضع الإنساني
إسرائيل تواصل قصف القطاع وتحشد لاجتياح بري

أكد مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، من مصر، أن بلاده تعتبر أنّ «القوة ليست وسيلة لحل» النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتكرر الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
ونُظمت «قمة من أجل السلام» أمس الأول في مصر، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحرّك فوراً من أجل «إنهاء الكابوس المروع» لسكان غزة، بعد 15 يوماً من الحرب.
وعلى هامش القمة، التقى المبعوث الصيني الى الشرق الأوسط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أمس، عن مبعوثها دعوته إلى «وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء القتال في أسرع وقت ممكن».
وقال: «تعتقد الصين أن القوة ليست وسيلة لحل المشكلة، وأن الرد على العنف بالعنف لن يؤدي إلا إلى حلقة مفرغة من الانتقام».
من جهته، أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء في بكين، يوم الخميس الماضي، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن خشيته من «اتساع رقعة النزاع، إن لم يكن خروجه عن السيطرة»، ومن أن «يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة». 
وفي هذه الأثناء، أشاد القائم بأعمال السفير الفلسطيني لدى باكستان، نادر الترك، بالصين لإظهارها استعدادها للقيام بدور بناء في تخفيف التوترات بين فلسطين وإسرائيل وتعزيز محادثات السلام.

الصين
أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
إسرائيل
فلسطين
غزة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©