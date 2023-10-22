الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البابا فرنسيس يدعو إلى وقف الحرب في غزة

البابا فرنسيس يدعو إلى وقف الحرب في غزة
23 أكتوبر 2023 01:06

الفاتيكان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بدء توزيع مساعدات على سكان غزة مع تدهور الوضع الإنساني
إسرائيل تواصل قصف القطاع وتحشد لاجتياح بري

دعا البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، إلى إنهاء الحرب في غزة، والسماح بإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع.
وقال بعد الصلاة في ساحة القديس بطرس في روما: «الحرب هزيمة على الدوام، إنها تدمير للأخوَّة الإنسانية.. أيها الإخوة توقَّفوا، توقّفوا!».
وأضاف البابا البالغ 86 عاماً: «أجدد ندائي لكي تُفتَح فُسحات، ويستمرَّ وصول المساعدات الإنسانية، ويتمَّ إطلاق سراح الرهائن». وتابع: «أفكر في الوضع الإنساني الخطير في غزة، ويحزنني أن المستشفى الأنغليكاني ورعية الروم الأرثوذكس قد تعرّضا للقصف أيضاً في الأيام الأخيرة».
وقال أيضاً: «سنعيش ساعة صلاة لكي نطلب السلام في العالم»، وذلك مساء الجمعة المقبل في 27 أكتوبر في كاتدرائية القديس بطرس.
وتحدث البابا هاتفياً، أمس، مع الرئيس الأميركي جو بايدن لنحو عشرين دقيقة بشأن «النزاعات في العالم، وضرورة تحديد سبل للسلام»، بحسب الفاتيكان.

البابا فرنسيس
غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©