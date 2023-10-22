إسرائيل تواصل قصف القطاع وتحشد لاجتياح بري

أحمد عاطف (القاهرة)

تنامت المخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط الناجم عن الحرب في غزة، في وقت تواصل فيه إسرائيل قصف أهداف في القطاع، وتحشد قوات ومركبات مدرعة على الحدود استعداداً لاجتياح بري متوقع، بينما تتصاعد الاشتباكات على طول حدودها مع لبنان.

وقال فلسطينيون إنهم تلقوا تحذيراً جديداً من الجيش الإسرائيلي يأمر بالتحرك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

ويجرى إيصال التحذير عبر منشورات تحمل شعار الجيش الإسرائيلي، منذ أمس الأول، وعبر رسائل صوتية على الهواتف المحمولة في أنحاء قطاع غزة.

وكثفت إسرائيل القصف قطاع غزة بضربات جوية منذ السابع من أكتوبر.

وأصدرت إسرائيل من قبل تحذيرات للفلسطينيين تأمرهم فيها بالتوجه جنوباً لكن الفلسطينيين يقولون إن قطع الرحلة إلى جنوب القطاع أمر بالغ الخطورة، في ظل ضربات جوية لا تتوقف، وفي ظل استهداف الجيش الإسرائيلي لجنوب القطاع أيضاً بضربات جوية مكثفة.

وقالت الكثير من الأسر التي تركت مدينة غزة إلى جنوب القطاع إنها فقدت ذويها في ضربات جوية إسرائيلية على الجنوب.

واعتبر الخبيرالسياسي مصطفى الطوسة أنّ السبيل الوحيد المطروح أمام المنطقة لمنع انتشار النزاع ووقف التصعيد في قطاع غزة والجبهات الأخرى، هو تضاف جهود الدولية لكي تمارس ضغوطاً دبلوماسية من أجل وقف القصف والتصعيد العسكري.

وأكد الطوسة لـ«الاتحاد»، من باريس، أنه لا بديل عن الحل الدبلوماسي، فليس من صالح المنطقة والعالم طول أمد الحرب في غزة.

وفي هذه الأثناء، أضافت إسرائيل أمس 14 تجمعاً سكنياً إلى خطة الإخلاء في شمالها بالقرب من لبنان وسوريا، مع تصاعد الاشتباكات على طول الحدود مع لبنان.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن واشنطن سترسل مزيداً من العتاد العسكري دعماً لإسرائيل، ولتعزيز الموقف الدفاعي للولايات المتحدة. وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة سترسل مزيداً من معدات الدفاع الجوي، بما يشمل أنظمة «ثاد» المضادة للأهداف التي تحلق على ارتفاعات عالية، وفرقاً إضافية من أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي، وستجهز مزيداً من القوات. وتحشد إسرائيل دبابات وقوات قرب السياج الحدودي حول قطاع غزة، استعداداً لاجتياح بري مزمع. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس، إن الحرب قد تستغرق شهراً أو شهرين أو 3، فيما أفادت وكالة أنباء «بلومبيرغ» أن إسرائيل تواجه ضغوطاً أميركية وأوروبية غير معلنة، لتأخير خطة الهجوم البر، أملا في عقد صفقة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين والأجانب لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

استهداف

كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في حادثة استهداف لقوات إسرائيلية غربي الحدود مع غزة.