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زعماء دول أميركا اللاتينية يعقدون قمة في المكسيك لبحث أزمة الهجرة

زعماء دول أميركا اللاتينية يعقدون قمة في المكسيك لبحث أزمة الهجرة
23 أكتوبر 2023 07:38

اجتمع زعماء أكثر من عشر دول من أميركا اللاتينية الأحد في المكسيك لبحث كيفية مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعى غالبيتهم للوصول إلى الولايات المتحدة.
وبالنسبة لواشنطن فإن أزمة الهجرة هائلة وأساسية ولها تداعيات سياسية.
وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على منصة اكس مع انطلاق القمة، إن بلاده تريد "توحيد الجهود والإرادة والموارد لمعالجة أسباب ظاهرة الهجرة".
وشدد لوبيز أوبرادور على أن "هذه قضية إنسانية يجب أن نعمل متحدين بشأنها".
وهذا العام وحده وصل 1,7 مليون مهاجر إلى الحدود المكسيكية الأميركية، حيث تحولت الهجرة إلى قضية سياسية ساخنة في الدولتين اللتين تشهدان انتخابات رئاسية العام المقبل.
وسُجل في شهر سبتمبر وصول 60 ألف مهاجر إلى المكسيك من فنزويلا، إلى جانب 35 ألف غواتيمالي و27 ألف هندوراسي، وفقاً للحكومة المكسيكية.
واستقبل لوبيز أوبرادور نظراءه الفنزويلي نيكولاس مادورو والكوبي ميغيل دياز كانيل والكولومبي غوستافو بيترو إلى جانب آخرين.

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واجتمع القادة في ولاية تشياباس في أقصى جنوب المكسيك التي أصبحت نقطة عبور لآلاف الأشخاص القادمين من أميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، في محاولة لعبور المكسيك إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات
أميركا اللاتينية
المكسيك
الهجرة
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