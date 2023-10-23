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حكومة العراق تأمر بالتحرك ضد من يهاجمون القواعد العسكرية

آليات عسكرية للجيش الأميركي في قاعدة "عين الأسد" العراقية
23 أكتوبر 2023 16:23

قال متحدث عسكري عراقي، اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه الأجهزة الأمنية بتتبع العناصر المنفذة للهجمات على القواعد العسكرية التي تستضيف مستشاري التحالف الدولي.
جاء الإعلان بعد تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات أميركية وقوات دولية أخرى في الآونة الأخيرة.
وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة: «نؤكد كذلك رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة».
وخلال أقل من أسبوع، تعرضت ثلاث قواعد عسكرية لهجمات بصواريخ «كاتيوشا» وطائرات مسيرة، هي قاعدة «عين الأسد» في غرب العراق، وقاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وقاعدة «حرير» في مدينة أربيل بشمال العراق.
ويقول مسؤولون أمنيون عراقيون: إن رئيس الوزراء أمر بتعزيز الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع وقوع المزيد من الهجمات على القواعد العسكرية العراقية الثلاث التي تستضيف قوات أميركية ودولية.
وهددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأميركية بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأحد، إنه ينبغي على الرعايا الأميركيين عدم السفر إلى العراق بعد الهجمات الأخيرة على القوات والأفراد الأميركيين في المنطقة.
وتحتفظ الولايات المتحدة بـ 2500 جندي في العراق و900 جندي في سوريا المجاورة، في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية في قتال تنظيم داعش الإرهابي.

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المصدر: آ ف ب
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قاعدة عسكرية
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