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الجزائر.. محكمة تؤيد أحكام إعدام 38 شخصاً أدينوا بقتل شاب

رجل يسير عبر بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابات في الجزائر (أرشيفية)
23 أكتوبر 2023 16:36

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية في الجزائر، اليوم الاثنين، أحكام الإعدام الصادرة بحق 38 شخصاً في قضية قتل شاب أثناء حرائق صيف 2021.
وقتل الشاب جمال بن إسماعيل، بعد أن توجه إلى منطقة «القبائل» للمساعدة في إطفاء الحرائق، وساد الظن خطأ بأنه مُشعل الحريق.
كانت المحكمة الابتدائية أصدرت في نوفمبر 2022 أحكاماً بإعدام 49 شخصاً من بين 94 حوكموا في هذه القضية.
كما قضت المحكمة "ببراءة 27 متهما بينما تم الحكم على باقي المتهمين بالسجن النافذ ما بين 3 و20 عاما"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
وأوضحت الوكالة أن التهم هي: "القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمؤامرة وإضرام النار عمدا في الحقول المزروعة أدى إلى موت عدة أشخاص وأيضا تهمة التعذيب ونشر خطاب الكراهية".
وأودت الحرائق في منطقة "القبائل" شرق الجزائر بما لا يقل عن 90 شخصا وأتت على آلاف الهكتارات خلال أقل من أسبوع في أغسطس 2021.
توجه جمال بن اسماعيل البالغ من العمر 38 عاماً طوعاً إلى بلدة الأربعاء-نايث-إيراثن في تيزي اوزو بشمال غرب البلاد للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات.
وعندما علم بأنّ البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريباً عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكنّ حشداً غفيراً من السكان الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذّبوه وقتلوه.
وأظهرت مشاهد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حشوداً تطوّق سيارة الشرطة التي كان بن اسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب.

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