السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين يرد على دعوة من بايدن لإقامة نظام عالمي جديد

الكرملين
23 أكتوبر 2023 17:16

ردت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، على تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن دعا فيها إلى إقامة نظام عالمي جديد.
وقال الكرملين، إنه يتفق مع الرئيس الأميركي على ضرورة بناء «نظام عالمي جديد»، لكنه يختلف معه في مواصفات ومعايير ذلك النظام.
وفي اتصال مع الصحفيين، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الولايات المتحدة تتحدث عن نظام عالمي يتمحور حول دولة واحدة.
في خطاب ألقاه يوم الجمعة، قال بايدن إن النظام، الذي كان يعمل بشكل جيد لمدة 50 عاماً بعد الحرب العالمية الثانية «فقد زخمه نوعاً ما»، وهناك حاجة إلى نظام جديد. وأضاف بايدن أن الأميركيين لديهم «فرصة للقيام بأشياء، إذا كنا جريئين بما فيه الكفاية وكان لدينا ما يكفي من الثقة في أنفسنا، لتوحيد العالم بطرق لم تحدث من قبل».
وقال بيسكوف «نحن نتفق تماما مع السيد بايدن. وهذه مناسبة نادرة حيث نتفق تماما مع ما قاله. في الواقع، العالم بحاجة إلى نظام جديد يستند إلى مبادئ مختلفة تماما»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء. 
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الكرملين يعتقد أنه في المستقبل «يجب أن يكون هناك نظام عالمي قائم على القانون الدولي، والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض وما إلى ذلك». 

أخبار ذات صلة
محاولة اغتيال سياسي أوكراني سابق يعيش في القرم
بايدن يوجِّه نداء إلى الصين يتعلق بالتحديات العالمية
المصدر: وكالات
روسيا
الكرملين
ديمتري بيسكوف
نظام عالمي جديد
جو بايدن
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©