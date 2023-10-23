السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع عدد قتلى اصطدام قطارين في بنجلاديش

محاولات لإنقاذ ضحايا اصطدام القطارين في بنجلادش
23 أكتوبر 2023 17:33

أعلنت الشرطة في بنجلاديش ارتفاع حصيلة قتلى حادث اصطدام قطارين، اليوم الاثنين إلى 15 شخصاً على الأقل.
ورجحت السلطات المحلية أن ترتفع حصيلة الحادث الذي وقع عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن في مدينة «بايراب» في شرق البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة داكا.
واصطدم قطار شحن بقطار للركاب كان يسير في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى خروج عربتين من قطار الركاب عن السكة، على ما أوضح مسؤولون.
وقال صديق الرحمن، وهو موظف رسمي في بايراب «انتشلنا 15 جثة وثمة عدد كبير من الجرحى».
وأضاف «حصيلة القتلى سترتفع»، موضحاً أن المسعفين رصدوا جثثا أخرى لا تزال عالقة في حطام العربتين المنقلبتين. وقال إن عدد الجرحى يصل إلى مئة على الأقل.
كانت الشرطة أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن 8 أشخاص قتلوا في الحادث.

 

أخبار ذات صلة
"أوتيس" ينشر الدمار ويخلف عشرات القتلى في المكسيك
بنجلادش سجلت مئات الوفيات بعدوى فيروسية منذ بداية العام
المصدر: وكالات
بنجلادش
تصادم قطارين
قتلى
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©