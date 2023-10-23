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أردوغان يتخذ خطوة بشأن انضمام السويد للناتو

شعار حلف الناتو
23 أكتوبر 2023 19:52

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أحال، اليوم الاثنين، إلى البرلمان مشروع قانون بشأن مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأكّدت الرئاسة التركية، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان وقّع في 23 أكتوبر 2023 بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأحاله على الجمعية الوطنية الكبرى".
ورحّب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بـ"الخبر الجيد" على منصة "إكس" قائلًا "أصبحت القضية في يدي البرلمان ونتطلّع إلى أن نصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي".
ووافق الرئيس التركي، خلال قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، في يوليو الماضي، على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى البرلمان.
وواصل أردوغان، الذي تحدّث هاتفيًا السبت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، مطالبة السويد باتّخاذ تدابير ضدّ أفعال تدنيس القرآن على أراضيها.
توازيًا، تنتقد أنقرة السلطات السويدية لتساهلها المفترض مع المتمردين الأكراد اللاجئين في أراضيها والذين تطالب بتسليم عشرات منهم.
وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الناتو اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد في الحلف بعدما تخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز.
صادقت أنقرة على انضمام فنلندا في 30 مارس الماضي واعتبرت ملفها منفصلًا عن الملف السويدي.
تقدمت السويد وفنلندا، في مايو 2022، بطلبين للانضمام إلى الحلف.

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