روسيا ترفض أي تهديد لها بعد ضرر أصاب أنابيب غاز

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن توجيه أي تهديدات لروسيا "غير مقبول" بعد أن قال رئيس لاتفيا إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عليه إغلاق بحر البلطيق أمام حركة الشحن إذا تبين أن موسكو مسؤولة عن ضرر أصاب خط أنابيب غاز بين فنلندا وإستونيا.

وكرر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية نفي موسكو أي تورط في الضرر الذي أصاب خط غاز البلطيق "كونكتر" وكابل اتصالات في الثامن من أكتوبر الجاري.

وقال محققون فنلنديون إن الضرر ربما يكون نجم عن عمل تخريبي لكنهم لم يستنتجوا بعد ما إذا كان حادثا أم عملا متعمدا.

وقال إدجار رينكيفيدج رئيس لاتفيا، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، إنه يتعين على حلف الناتو إغلاق بحر البلطيق أمام السفن إذا ثبت أن روسيا مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بخط غاز البلطيق "كونكتر".

وفنلندا وإستونيا ولاتفيا جميعها أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال بيسكوف "أكرر، مرة أخرى، روسيا ليس لها علاقة بهذا (الحادث)"، مضيفا أنه يود بدوره أن يسأل رينكيفيدج عن التفجيرات التي استهدفت في العام الماضي خط أنابيب غاز "نورد ستريم" الروسي أسفل البلطيق والتي اتهمت موسكو دولا غربية بتنفيذها.

وأرجع محققون سويديون ودنمركيون وألمان السبب إلى عمل تخريبي لكنهم لم يقرروا بعد من يقف وراءه.

وقال بيسكوف "أود أن أسال السيد الرئيس (رينكيفيدج) ما يتعين فعله بشأن بحر البلطيق بعد انتهاء التحقيق وبعد أن أصبح واضحا من شن الهجوم ومن أمر به في البلطيق ضد نورد ستريمز".

وأضاف "في هذا الصدد، قرر الرئيس التزام الصمت وعدم الحديث".