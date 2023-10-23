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استهداف قوات أميركية في سوريا بطائرات مسيرة

جنود أميركيون في سوريا
23 أكتوبر 2023 20:57

قال مسؤولان أميركيان، اليوم الاثنين، إن قوات أميركية في سوريا استهدفت بطائرات مسيرة لكن لم تقع إصابات.
وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الهجوم وقع في قاعدة «التنف» بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن.ومنذ أسابيع، تتعرض القوات الأميركية في العراق وسوريا لهجمات بصورايخ وطائرات مسيرة.
وخلال أقل من أسبوع، تعرضت ثلاث قواعد عسكرية لهجمات بصواريخ «كاتيوشا» وطائرات مسيرة، هي قاعدة «عين الأسد» في غرب العراق، وقاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وقاعدة «حرير» في مدينة أربيل بشمال العراق.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأحد، إنه ينبغي على الرعايا الأميركيين عدم السفر إلى العراق بعد الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة.
وتحتفظ الولايات المتحدة بـ 2500 جندي في العراق و900 جندي في سوريا المجاورة، في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية في قتال تنظيم داعش الإرهابي.

 

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المصدر: وكالات
جنود أميركيون
سوريا
طائرات مسيرة
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