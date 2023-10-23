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عبور قافلة مساعدات إلى قطاع غزة

شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة
23 أكتوبر 2023 21:50

قالت الأمم المتحدة إن قافلة تحمل مساعدات إنسانية عبرت من مصر إلى قطاع غزة اليوم الاثنين.
وتتكون القافلة، وهي الثالثة التي تدخل القطاع منذ التصعيد الحالي، من 20 شاحنة.
 وأفادت وسائل إعلام مصرية أيضا بدخول المساعدات عبر معبر رفح البري الحدودي بين مصر والقطاع. 
وذكرت   قناة «القاهرة» الإخبارية أن هذه الدفعة تتضمن مواد طبية وغذائية، مشيرة إلى تهيئة عدد كبير من الشاحنات استعداداً لإدخالها. 
ووفقاً لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، فإن قوافل المساعدات لم تشتمل على الوقود، الذي تشتد الحاجة إليه من أجل تشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات واستمرار عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وضمان إمدادات المياه.   
من جانبه، حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، من أن عدم وجود وقود، سيفضي إلى المزيد من «خنق» سكان غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء.   

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قافلة مساعدات
قطاع غزة
غزة
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