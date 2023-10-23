الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث التصعيد في المنطقة الخميس

تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لمناقشة التصعيد الحالي في المنطقة، وفق ما أعلن رئيسها في رسالة إلى الدول الأعضاء.

وفي حين لم ينجح مجلس الأمن الدولي في التوافق على قرار يتصل بهذا التصعيد، طلبت دول عدة، خصوصاً الأردن باسم المجموعة العربية، وروسيا وسوريا وبنجلادش وفيتنام وكمبوديا رسمياً من رئيس الجمعية العامة دنيس فرانسيس الدعوة إلى هذا الاجتماع.

في الأسبوع الماضي، رفض مجلس الأمن، في بادئ الأمر، مشروع قرار روسياً يدعو إلى «هدنة إنسانية».

كما فشل مشروع قرار، اقترحته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة طوال أكتوبر، في الحصول على موافقة المجلس.

قبل التئام الجمعية العامة، الخميس عند الساعة 10,00 (14,00 ت غ)، سيجتمع مجلس الأمن الدولي مجدداً الثلاثاء للنظر في الملف في اجتماع كان موعده محدداً سلفاً، ويشارك فيه عدد من وزراء الخارجية.