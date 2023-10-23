الإليزيه يكشف مقترحات سيقدمها ماكرون خلال زيارته لإسرائيل

كشف الإليزيه، الاثنين، عن مقترحات سيتقدم بها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لإسرائيل الثلاثاء.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيدعو إلى «استئناف عملية فعلية للسلام» تفضي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

ولم تؤكد الرئاسة وجود محطات أخرى لماكرون في المنطقة بعد. كان ماكرون أشار إلى أنه سيقوم برحلته إذا كان يمكن أن تكون «مفيدة» للمنطقة.

ويسعى الرئيس الفرنسي إلى العمل على «إبطاء التصعيد»، و«تفادي اتساع رقعة تصعيد خطير وغير منضبط في الشرق الأوسط»، وبالتالي اقتراح «إعادة فتح مسار سياسي»، بحسب الإليزيه.

وقال مستشار للرئاسة «نريد هدنة إنسانية... تمنحنا مساحة كافية لبناء سيناريو سياسي نأمل أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار».

وأضاف «هناك ضرورة لفتح مسار سياسي ينعش الحل الوحيد الصالح في الشرق الأوسط، وهو حل الدولتين»، مؤكداً أنه «هدف لم تحد عنه فرنسا أبداً».

وفي هذا السياق، أفادت الرئاسة الفرنسية بأنّ ماكرون «سيتحدث عن إعادة فتح المسار السياسي، وبالتالي سيتحدث بطبيعة الحال عما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية، وهو مطلب عبّرت عنه فرنسا بوضوح كبير في أحيان كثيرة للسلطات الإسرائيلية، ولكن أيضاً عن إجراء مفاوضات في نهاية المطاف حول المعايير التي تسمح بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ودائمة، وقادرة على العيش في سلام وأمان مع إسرائيل».