العراق يتتبع منفذي الهجمات ضدّ قواعد تضمّ قوات أميركية

هدى جاسم (بغداد)

أكد العراق رفضه الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي في البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان أمس، إن بلاده تدين الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي. وبحسب رسول، فان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، الأجهزة الأمنية بتتبع العناصر المنفذة للهجمات على القواعد العراقية، وعدم السماح بأي حال من الأحوال الإضرار بالأمن والاستقرار. وأضاف أن «هذه المقرات متواجدة بدعوة رسمية من قبل الحكومة للعمل في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، على وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية، لا يمكن معها التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، طالبت مواطنيها بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأميركيون بالمنطقة في الآونة الأخيرة.