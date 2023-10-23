قرقاش: الظروف في غزة والمنطقة تتطلب التعاضد والحكمة السياسية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن جهود الإمارات الدبلوماسية وجسور الخير ورسائل التعاضد تثلج الصدر، وتنبع من صلب نهجنا القومي والإنساني، موضحاً أن الظروف الحالية في غزة والمنطقة تتطلب التعاضد الإنساني والحكمة السياسية، كأداة رئيسية من أدواتنا في معركة تهدد الإقليم بأكمله.

وأضاف معاليه: «تبقى مسؤوليتنا الأولى حماية الأوطان ومكتسباتها».

وكتب معاليه عبر منصة «إكس»: إن «جهود الإمارات الدبلوماسية وجسور الخير ورسائل التعاضد تثلج الصدر، وتنبع من صلب نهجنا القومي والإنساني، والظروف الحالية في غزة والمنطقة تتطلب التعاضد الإنساني والحكمة السياسية كأداة رئيسية من أدواتنا في معركة تهدد الإقليم بأكمله.

وتبقى مسؤوليتنا الأولى حماية الأوطان ومكتسباتها».