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بريطانيا تزيد مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة

بريطانيا تزيد مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة
24 أكتوبر 2023 01:21

دينا محمود (لندن) 

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، أن المملكة المتحدة ستزيد بعشرين مليون جنيه إسترليني مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة، مع «إبقاء الضغط الدبلوماسي» للسماح بعبور مزيد من قوافل المساعدة.
وقال سوناك في خطاب أمام مجلس العموم، إثر عودته من جولة في الشرق الأوسط: «سبق أن التزمنا دفع عشرة ملايين جنيه إسترليني من الدعم الإضافي لمساعدة المدنيين في غزة، وأعلن حالياً أننا نمضي أبعد من ذلك، عبر تقديم عشرين مليون جنيه، إضافية من المساعدة الإنسانية لغزة».
واعتبر أن فتح معبر رفح «بشكل محدود» لتمرير المساعدات «ليس كافياً» مع أنه بمثابة «تقدّم». وأضاف: «نحتاج إلى استمرار تدفّق المساعدات إلى قطاع غزّة، وتوفير المياه والغذاء والدواء والوقود وهي مواد تنقص بشدّة»، مؤكداً الإبقاء «على الضغط الدبلوماسي».

بريطانيا
ريشي سوناك
فلسطين
قطاع غزة
غزة
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