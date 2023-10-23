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مصر تستقبل مزيداً من طائرات المساعدات لإدخالها لقطاع غزة

تفريغ طائرة مساعدات في مطار العريش قبل إرسالها إلى معبر رفح (أ ف ب)
24 أكتوبر 2023 01:21

أحمد شعبان (العريش) 

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تهبط طائرات الشحن المرسلة من بلدان عربية وأجنبية في مطار العريش، الذي خصصته مصر لتلقي المساعدات المرسلة إلى غزة ويبعد نحو 45 كيلومتراً من المعبر الحدودي.
وتحمل الشُحنات القادمة من بلدان عدة الغذاء والدواء على شاحنات تتوجه بعد ذلك إلى معبر رفح الحدودي، منفذ قطاع غزة الوحيد على العالم الخارجي، غير الخاضع لسلطة إسرائيل التي أغلقت كافة معابرها وفرضت حصاراً كاملاً على القطاع منذ هجوم السابع من 7 أكتوبر.
واضطر العديد من الشاحنات للانتظار أياماً أمام المعبر أو في مدينة العريش قبل أن يُفتح معبر رفح، يوم السبت الماضي، لأول مرة بعد 15 يوماً من الحصار الكامل وقطع الماء والغذاء والكهرباء عن القطاع الذي يقطنه 2.4 مليون شخص.
ومنذ السبت، عبرت ثلاث قوافل مساعدات إلى القطاع المحاصر ضمت نحو 50 شاحنة في وقت أشارت فيه الأمم المتحدة إلى أن سكان غزة يحتاجون إلى 100 شاحنة يومياً.
ويوم الأحد، وفي أقل من ساعة، هبطت بمطار العريش ثلاث طائرات سارع العشرات من العاملين بمنظمة الهلال الأحمر المصري لتفريغها.
ووصف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، عبر حسابه على منصة إكس، المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة بأنها «بصيص أمل صغير»، وأكد أن سكان القطاع «يحتاجون إلى المزيد والمزيد».
والأحد، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توافقا على أن «تستمر» المساعدات بالتدفق إلى قطاع غزة.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس، إن تركيا أرسلت طائرتي شحن إلى مصر تحملان معدات وإمدادات طبية لغزة، مضيفاً أنه سيتم إرسال طائرتين أخريين محملتين بمزيد من الإمدادات.
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قال قوجة إن طائرتي الشحن تحملان أدوية ومولدات وإمدادات طبية وحضانات للأطفال والمعدات والآلات المستخدمة في العلاج الضوئي وحفاضات وأغذية للأطفال.
وأضاف وزير الصحة التركي أن من بين الإمدادات الطبية معدات للاستخدام في حالات الطوارئ وطاولات عمليات وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة العلاج بالموجات فوق الصوتية ومستلزمات علاج إصابات العظام.

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