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الاتحاد الأوروبي: وجوب إدخال الوقود إلى غزة

الاتحاد الأوروبي: وجوب إدخال الوقود إلى غزة
24 أكتوبر 2023 01:22

لوكسمبورغ (الاتحاد) 

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طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، بتوفير مساعدات إضافية وبشكل أسرع إلى غزة، مشيراً إلى أن التكتل القاري سيدرس الدعوة إلى «هدنة إنسانية» في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.
وقال بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء «ما هو المهم؟ المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، خصوصاً إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء». وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت القطاع عبر معبر رفح «غير كافية»، مشدداً خصوصاً على وجوب إدخال الوقود لإنتاج الكهرباء وتشغيل محطات تحلية المياه.
وأوضح بوريل أن وزراء خارجية التكتل القاري سيبحثون في دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل «هدنة إنسانية»، وأن المسألة ستعرض على قادة الاتحاد خلال قمتهم الخميس.

الاتحاد الأوروبي
غزة
فلسطين
قطاع غزة
جوزيب بوريل
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