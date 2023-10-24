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قتلى في حادث مروري ضخم سببه ضباب كثيف بالولايات المتحدة

قتلى في حادث مروري ضخم سببه ضباب كثيف بالولايات المتحدة
24 أكتوبر 2023 07:39

قُتل سبعة أشخاص على الأقلّ في حادث مروري ضخم وقع في جنوب الولايات المتّحدة صباح الإثنين ونجم عن ضباب كثيف غطّى المنطقة وأدّى لتصادم أكثر من 150 سيارة ببعضها البعض، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقالت شرطة ولاية لويزيانا في منشور على فيسبوك مساء الإثنين إنّ "التحقيقات الأولية تفيد بأنّ 158 مركبة على الأقلّ اشتركت في الحادث الذي وقع هذا الصباح".
وأضافت "تأكّد مقتل سبعة أشخاص"، محذّرة من احتمال ارتفاع هذه الحصيلة.
وأوضحت أنّ الحادث أسفر كذلك عن وقوع أكثر من 25 جريحاً.
وجاء في المنشور "تمّ نقل أكثر من 25 شخصاً إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج من إصابات تتراوح بين طفيفة وبالغة".
وفي وقت باكر من صباح الإثنين، أدّى ضباب كثيف للغاية إلى انخفاض رؤية سائقي السيارات بشكل كبير، ممّا تسبّب باصطدام هذه السيارات ببعضها البعض.
ونجمت هذه الظاهرة التي تسمّى "سوبر فوغ" (الضباب الفائق) عن امتزاج ضباب الصباح مع الدخان المتصاعد من حرائق نباتات المستنقعات في المنطقة.
وبحسب الشرطة فإنّ جزءاً من الطريق السريع الذي وقع فيه الحادث المروري الضخم "اشتعلت فيه النيران بعد وقت قصير من وقوع الحادث الأولي".
ونشرت الشرطة صوراً ظهرت فيها سيارات محطمة وأخرى محترقة.
ويتشكّل "الضباب الفائق" عادةً عندما يمتزج الضباب الطبيعي بالدخان والرطوبة الناتجين عن احتراق مواد عضوية رطبة، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الأميركية.
وعندما تحدث هذه الظاهرة يمكن أن تنخفض الرؤية إلى أقلّ من 3 أمتار، وفقًا للمصدر نفسه.

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المصدر: وكالات
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