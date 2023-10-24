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وزير الخارجية الصيني يزور واشنطن

وزير الخارجية الصيني وانغ يي
24 أكتوبر 2023 07:55

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن من المقرر أن يجري وزير الخارجية الصيني وانج يي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات في واشنطن هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن ووانج "سيناقشان مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية كجزء من الجهود المستمرة لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة".

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ومن المقرر أن تجري المحادثات في واشنطن من يوم الخميس المقبل إلى السبت. وزار بلينكن بكين في يونيو للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج وكبار المسؤولين، بمن فيهم وانج وتشين.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
واشنطن
بكين
أنتوني بلينكن
الصين
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