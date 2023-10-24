مبعوث الحكومة الصينية الخاص لقضية الشرق الأوسط يدعو لتعزيز التواصل بين الحضارتين الصينية والعربية

أكد مبعوث الحكومة الصينية الخاص لقضية الشرق الأوسط تشاي جيون أهمية تعزيز التواصل بين الحضارتين العربية و الصينية.

وأشار تشاي إلى عمق العلاقات الصينية العربية وأهمية مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

ودعا تشاي..خلال كلمته في ندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية و الصينية التي افتتحت اليوم في أبوظبي تحت عنوان: "حوار الحضارات من أجل تنمية مستدامة" احترام التنوع الحضاري والتواصل بين الحضارات على قدم المساواة، ورفض أي محاولات لفرض التفوق الحضاري.

وأشار إلى مبادرة الحضارة العالمية التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، باعتبارها منهجاً إيجابياً للتعامل مع الاختلافات الحضارية وتعزيز السلام العالمي.