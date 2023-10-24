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السعودية تُحبط محاولة تهريب 932 ألف حبة كبتاجون

السعودية تُحبط محاولة تهريب 932 ألف حبة كبتاجون
24 أكتوبر 2023 23:30

أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء إحباط محاولة تهريب أكثر من 932 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في شحنة "رمان". وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء (شمالي) المملكة تمكّنت من إحباط محاولة تهريب 932 ألفا و 980  حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في شحنة للمملكة من خلال ميناء ضباء عبارة عن "رمان"، وذلك بعد خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية.

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وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

المصدر: د ب أ
الكبتاجون
السعودية
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