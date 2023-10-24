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واشنطن تعلق كل مساعداتها للغابون

جنود في أحد شوارع العاصمة ليبرفيل
25 أكتوبر 2023 01:27

واشنطن (وكالات)

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قطعت الولايات المتحدة كل مساعداتها للغابون رداً على انقلاب 30 أغسطس في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها لاستئنافها في حال تحقق تقدم ديمقراطي.
وأعلنت واشنطن التي علقت قبل ذلك جزءاً من مساعداتها الخارجية في نهاية سبتمبر، رسمياً أن انقلاباً وقع في الغابون مما يعني ضمناً بموجب القانون الأميركي، وقف كل المساعدات غير الإنسانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في بيان: «سنستأنف المساعدات بالتزامن مع أي إجراءات ملموسة للحكومة الانتقالية باتجاه إقامة نظام ديمقراطي».
وأضاف أن «الولايات المتحدة تدعم الشعب الغابوني في تطلعاته الديمقراطية وازدهاره واستقراره».
وأطاح الجيش الغابوني في 30 أغسطس الرئيس علي بونغو أونديمبا بعد حكم دام 14 عاماً، في انقلاب دانه المجتمع الدولي.
وكان الرئيس قد أعلن فوزه في انتخابات رئاسية واجهت انتقادات واسعة بسبب مخالفات.
ولم تكن الغابون تتلقى سوى القليل من المساعدات الأميركية، خلافاً لبلدان أخرى مثل النيجر التي شهدت أيضاً انقلاباً في نهاية يوليو.

الغابون
أميركا
واشنطن
المساعدات الأميركية
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