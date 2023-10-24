السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إقالة وزير الدفاع الصيني وإعفاء وزير سابق

لي شانغفو
25 أكتوبر 2023 01:27

بكين (وكالات)

أخبار ذات صلة
بايدن يوجِّه نداء إلى الصين يتعلق بالتحديات العالمية
وفاة كبير خبراء كورونا في الصين

أجرت القيادة الصينية إعادة تشكيل في مناصب عليا شملت إقالة وزير الدفاع لي شانغفو وإعفاء وزير الخارجية السابق تشين غانغ من منصبه في مجلس الدولة.
وأوردت محطة «سي سي تي في» الرسمية، أنه «تقرّر في 24 أكتوبر 2023 إعفاء لي شانغفو من منصبيه في مجلس الدولة ووزارة الدفاع»، وتشين غانغ من منصبه في مجلس الدولة، بناء على قرار أصدرته اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية.
وكان لي شانغفو يتولى وزارة الدفاع منذ مارس.
ولم تذكر «سي سي تي في» اسم الشخصية التي ستحل مكان لي، فيما لم تكشف عن سبب إقالة المسؤولَين.

الصين
بكين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©