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تونس: ضبط 2600 مهاجر والعشرات من الوسطاء

أرشيفية
25 أكتوبر 2023 01:27

تونس (وكالات)

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أعلن الحرس الوطني في تونس، أمس، ضبط 2663 مهاجراً غير نظامي في حملة أمنية على الحدود البحرية والبرية على مدى أسبوع بجانب 56 وسيطاً من مهربي البشر. 
وقال الحرس الوطني، في بيانات نشرها أمس، إن 432 مهاجراً تم ضبطهم في البحر و2231 على الحدود البرية. 
كما انتشل الحرس البحري جثتين وأنقذ 44 آخرين من الغرق، في طريقهم إلى الجزر الإيطالية القريبة. وتعد تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يتدفقون في الغالب من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إما عبر الحدود الغربية مع الجزائر أو يتسللون عبر الحدود الليبية شرقاً. 
وقبل نحو شهر قال وزير الداخلية كمال الفقي، إن نحو 100 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء يوجدون في البلاد، من بينهم 87 ألفاً وصلوا بطرق غير قانونية بنية عبور البحر المتوسط. 
وتتصدر مكافحة الهجرة غير النظامية المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم توقيع مذكرة تفاهم في منتصف يوليو الماضي تتضمن تعهدات مالية ودعماً لاقتصاد تونس.

تونس
الهجرة غير النظامية
الهجرة
مكافحة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
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