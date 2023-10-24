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البرلمان العراقي يستبعد احتمال استهداف البعثات الدبلوماسية

البرلمان العراقي
25 أكتوبر 2023 01:27

هدى جاسم (بغداد)

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استبعدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، أن يتم استهداف البعثات الدبلوماسيّة في العراق على خلفية ما يجري في الشرق الأوسط إثر الحرب في غزّة.
وأوضح عضو اللجنة النائب صلاح زيني التميمي أنّ «منطقة الشرق الأوسط تشهد توتراً صعباً ومعقداً»، مضيفاً أن ملف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق حساس والأجهزة الأمنية تقوم بدورها في تأمين الحماية، مستبعداً أن يتعرض أي منها إلى عملية استهداف لأن وضعها دبلوماسي وحمايتها واجبة من قبل الحكومة.
وأشار التميمي إلى أن «وجود البعثات في بغداد يأتي ضمن تعهدات أقرتها مواثيق دولية والحكومة عليها ثلاث مسؤوليات مباشرة أبرزها الحماية ومنع أي معرقلات صوب أنشطتها».
وتعرضت القواعد العسكرية التي تشغلها القوات الأميركية في العراق  خلال الأيام الماضية إلى هجمات بطائرات مسيرة واستهداف بصواريخ.
وأمس الأول أكد العراق رفضه الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي في البلاد الذين جاؤوا بدعوة رسمية من قبل الحكومة؛ لمواصلة عملهم في دعم عمل القوات الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية.

البرلمان العراقي
العراق
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