السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تقديرات دولية: 4.3 مليار دولار خسائر العاصفة «دانيال» في ليبيا

تقديرات دولية: 4.3 مليار دولار خسائر العاصفة «دانيال» في ليبيا
25 أكتوبر 2023 01:27

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
مصدر حكومي ليبي: مؤتمر لإعادة إعمار مدينة درنة خلال أسابيع
«يونيسف»: تأهيل مدارس درنة استعداداً للعام الدراسي

قدّر تحليل وضعته شركات عالمية لإدارة المخاطر حجم الخسائر التي تتكبدها ليبيا بسبب الفيضانات التي صاحبت العاصفة «دانيال» في الشرق بنحو 4.3 مليار دولار.
وذكرت شركة «أون»، وهي شركة أميركية - بريطانية للخدمات المهنية والاستشارات تقدم خدمات البيانات والتحليلات والاستشارات الاستراتيجية، أن الخسائر المؤكدة عالمياً بسبب الكوارث الطبيعية كانت الأعلى على الإطلاق في الربع الثالث من عام 2023.
وذكرت، في تقرير تحليلي نشرته، أمس الأول، أن الفيضانات الغزيرة التي شهدتها ليبيا، سبتمبر الماضي، هي ثاني أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً خلال عام 2023، وتسببت في خسائر مالية بقيمة 4.3 مليار دولار.
ولفتت إلى أن العاصفة دمرت آلاف المباني في مدينة درنة وحدها، وأسفرت عن أكثر من 4 آلاف وفاة وفقدان أكثر من 8 آلاف آخرين.
إلى ذلك، كشفت المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غانيون أن أكثر من 156 ألف شخص في درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات بمناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا تلقوا حتى الآن مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة وشركائها.
وأجرت غانيون رفقة وفد من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، أمس، زيارة إلى مدينة درنة حيث عقد الوفد اجتماعاً مع اللجنة المحلية لدعم الصحة النفسية.

ليبيا
دانيال
الفيضانات
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©