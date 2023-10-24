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الأرصاد اليمنية: تراجع إعصار «تيج» إلى عاصفة خلال ساعات

الأرصاد اليمنية: تراجع إعصار «تيج» إلى عاصفة خلال ساعات
25 أكتوبر 2023 01:27

عدن (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليمنية، أمس، أنها تتوقع انحسار إعصار «تيج» الذي ضرب مدن وسواحل اليمن الشرقية إلى مستوى عاصفة وتدريجياً إلى منخفض جوي خلال الساعات القادمة، وذلك بعد أن كانت تتراوح بين عاتية وشديدة جداً. 
وأضافت الأرصاد اليمنية في تحديث نشرة الطوارئ أن التحذيرات التي أصدرتها تبقى قائمة لجميع المناطق والسواحل في محافظتي «المهرة» و«حضرموت» شرقي اليمن والمناطق الداخلية فيهما التي تأثرت بالإعصار «تيج» والأمطار وتدفق السيول. 
وجددت الأرصاد اليمنية تحذيراتها السابقة للصيادين والمسافرين وقاصدي البحر بتجنب الإبحار وللمواطنين بتجنب ممرات السيول وبطون الأودية والمناطق المنخفضة. 
وفي السياق نفسه، أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليمني استئناف عمليات الإخلاء والإنقاذ للمتضررين من الإعصار بعد توقفها لأكثر من 10 ساعات بسبب الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة والرياح الشديدة التي حالت من دون وصول طواقمها إلى المتضررين. 
وضرب الإعصار «تيج» قبيل منتصف الليلة الماضية السواحل الشرقية اليمنية وتحديداً في محافظة «المهرة» التي مر فيها مركز الإعصار متسبباً في انقطاع شبه كلي لحركة النقل وعمليات الإنقاذ مع تعذر وصولها إلى كثير من المناطق المحاصرة بمياه السيول.

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