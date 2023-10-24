السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميقاتي: التزام ببسط السيطرة على جميع الأراضي اللبنانية

ميقاتي: التزام ببسط السيطرة على جميع الأراضي اللبنانية
25 أكتوبر 2023 01:28

بيروت (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
ماكرون: القصف العشوائي لا يتسنى معه حماية المدنيين

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، من جنوب لبنان التزام بلاده تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يؤكد أهمية بسط سيطرة السلطات على جميع الأراضي اللبنانية.
وأتت زيارة ميقاتي المفاجئة في وقت تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيداً، منذ السابع من أكتوبر.
وأكد ميقاتي الذي زار برفقة قائد الجيش جوزيف عون مقار عسكرية وقيادة قوة الأمم المتحدة الموقتة «اليونيفيل»، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، التزام لبنان «تطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي الرقم 1701، الذي تتولى اليونيفيل مسؤولية تطبيق بنوده، وإرساء الأمن والاستقرار ومساعدة الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش في بسط سلطة الدولة حتى حدوده الدولية».
وخاطب ميقاتي العسكريين اللبنانيين بالقول: «حضورنا إلى هنا رسالة معبرة بأنكم الأساس في حماية الوطن والذود عن كرامته».
وتابع: «كل الأطراف جربت وتجرب الخيارات الجانبية التي تشكل خطاً موازياً مع الخيارات الوطنية الجامعة، وكل الأطراف عادت، ولو بعد حين إلى خيار الدولة الواحدة الموحدة لجميع أبنائها».
وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الميجور جنرال أرولدو لاثارو، أمس: «اشتّد النزاع خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا مصدر قلق حقيقي».
وأضاف: «علينا أن نضاعف جهودنا للحفاظ على الاستقرار الذي عملنا جميعاً بجدّ من أجله طوال الأعوام السبعة عشر الماضية، ويجب علينا أن نتجنّب نشوب نزاع أوسع نطاقاً من شأنه أن يعرّض أعداداً أكبر من الناس للخطر».
وتعرضت أطراف بلدات حدودية لبنانية عدة، أمس، لقصف إسرائيلي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، عن قصف إسرائيلي طال أطراف بلدتي حولا وكفرشوبا، وعن سقوط قذيفتين عند أطراف بلدة ميس الجبل.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رد على مصادر النيران، وأفاد عن قصف طائراته الحربية لـ«خلية» في منطقة مزارع شبعا، ولمجموعة أخرى حاولت إطلاق صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

نجيب ميقاتي
لبنان
الحكومة اللبنانية
لبنان وإسرائيل
إسرائيل
قوات اليونيفيل
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©