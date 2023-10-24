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بايدن: إيصال المساعدات إلى غزة ليس بالسرعة الكافية

فلسطينيان أمام مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة (أ ف ب)
25 أكتوبر 2023 01:27

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

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أكدت الأمم المتحدة أن 20 شاحنة لم تتمكن من نقل المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر أمس، في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الأميركي جو بايدن جهود إيصال المساعدات عبر معبر رفح من مصر بأنها «ليست بالسرعة الكافية».
وقالت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «نأمل في إمكانية إدخال هذه المواد إلى غزة» الأربعاء. ولم تذكر سبب عدم تمكن الشاحنات من العبور إلى غزة من مصر أمس.
وتتفاوض الولايات المتحدة مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة لمحاولة وضع آلية لإيصال المساعدات إلى غزة. وتدور مناقشات بين هذه الدول حول إجراءات تفتيش المساعدات وعمليات القصف على جانب غزة من الحدود.
وعندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض، أمس، عما إذا كانت المساعدات تصل إلى غزة بالسرعة المطلوبة، قال بايدن: «ليس بالسرعة الكافية». ويعتبر معبر رفح بين غزة ومصر المدخل الوحيد للمساعدات من خارج إسرائيل إلى القطاع مباشرة، كما أنه المخرج الوحيد الذي لا يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية. وصار المعبر محوراً لجهود إيصال المساعدات للفلسطينيين منذ أن فرضت إسرائيل «حصاراً شاملاً» على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
ومنذ بدء تسليم المساعدات المحدودة يوم السبت، عبرت 54 شاحنة إلى غزة تحمل الغذاء والدواء والمياه، وهو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه «قطرة مساعدات في محيط من الاحتياجات».
وكانت لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبلغت مجلس الأمن في وقت سابق بأن من المقرر عبور 20 شاحنة الحدود الثلاثاء.

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غزة
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المساعدات الإنسانية
المساعدات الإغاثية
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