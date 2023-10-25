إعصار "كارثي" يهدّد مدينة أكابولكو المكسيكية

حذّر المركز الوطني الأميركي للأعاصير الثلاثاء من أنّ الإعصار "أوتيس" الذي يهدّد مدينة أكابولكو السياحية الواقعة على الساحل الغربي للمكسيك ازدادت قوّته وبات "بالغ الخطورة" و"ربّما يكون كارثياً".

وقال المركز إنّ "أوتيس" الذي كان مصنّفاً قبل ساعات فقط إعصاراً من الفئة الثالثة ازدادت قوّته بحيث أصبح إعصاراً من الفئة الرابعة على سلّم سافير-سيمبسون المؤلّف من خمس فئات تصاعدية.

وأضاف أنّه "من المتوقّع أن يكون أوتيس إعصاراً كارثياً محتملاً من الفئة الخامسة" عند بلوغه اليابسة في منطقة أكابولكو.

وتوقّع المركز أن تبدأ قوة الإعصار بالانحسار مع تقدّمه في البرّ المكسيكي.

وفي الوقت الراهن تقع عين الإعصار فوق المحيط الهادئ على بُعد 135 كلم إلى الجنوب من أكابولكو، ترافقه رياح عاتية تتجاوز سرعتها 230 كيلومتر في الساعة.