فرار المئات بعد حرائق غابات في كوينزلاند الأسترالية

دمرت حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة خمسة منازل وأحرقت 8000 هكتار من الأراضي في ولاية كوينزلاند شرق أستراليا، في حين تم العثور على جثة شخص في جنوب شرق الولاية.

وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه جراء الحرائق التي اندلعت في منطقة ويسترن داونز بالولاية. وقالت شرطة كوينزلاند إنه تم العثور على جثة رجل في عقار ريفي مساء أمس الثلاثاء، لكن لم يتم التعرف عليها بعد.. وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية للأنباء (آيه آيه بي)، نقلا عن عمدة منطقة ويسترن داونز، بول ماكفي، أن أكثر من 200 شخص فروا من منازلهم إلى مراكز الإجلاء، وفقد العديد منهم جميع ممتلكاتهم. وأضاف ماكفي أنه ليس من الواضح عدد المنازل المتضررة.

وحاليا، بلغ عدد الحرائق المشتعلة 53 حريقا في ولاية كوينزلاند. وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح، لا تتوقع السلطات أن يتحسن الوضع في الأيام المقبلة. وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، لن يبرد الطقس حتى نهاية الأسبوع.