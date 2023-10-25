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إيطاليا تطالب بتنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس بشأن الهجرة

جورجا ميلوني
26 أكتوبر 2023 01:27

روما (وكالات)

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طالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، أمس، بتنفيذ كامل لمذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الأوروبية وتونس منذ منتصف يوليو الماضي، بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين من السواحل التونسية. 
وقالت ميلوني، في إحاطة لمجلس النواب الإيطالي، إن إيطاليا ستدعم التنفيذ الكامل للمذكرة وخطة المفوضية الأوروبية المكونة من 10 نقاط، أمام اجتماع مجلس أوروبا المقرر اليومين المقبلين، وفق ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 
وتعترض عوائق في تحويل المذكرة إلى اتفاق نهائي مع تونس التي تعد نقطة عبور رئيسية لأعداد كبيرة من المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، بسبب الخلاف حول تطبيق بعض بنودها، لا سيما فيما يرتبط بالدعم المالي. 
وعرضت المذكرة دعماً بأكثر من مليار يورو على المدى الطويل لاقتصاد تونس وللمالية العامة والحرس البحري. 
وأشارت ميلوني إلى أنه للحصول على دعم سلطات البلدان الأفريقية لهذا النهج، هناك حاجة إلى تغيير الوتيرة، ووضع النهج العدائي جانباً والذي غالباً ما ميز هذه العلاقة.

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