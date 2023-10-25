السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الدفاع الروسي يتفقد الخطوط الأمامية للقتال

وزير الدفاع الروسي خلال تفقده مركز قيادة بشرق أوكرانيا (أ ف ب)
26 أكتوبر 2023 01:27

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تكشف عن صادراتها من الحبوب منذ أغسطس
محاولة اغتيال سياسي أوكراني سابق يعيش في القرم
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الوزير سيرجي شويجو تفقد مراكز قيادة للقوات الروسية في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، خلال زيارة بالقرب من الخطوط الأمامية للقتال.
وظهر شويجو مرات عدة هذا الشهر في مقاطع مصورة تهدف إلى إظهار الثقة بالقوات الروسية. 
وقال شويجو للجنود الروس: إن جهودهم «تقلل فرص» القوات الأوكرانية.
وبدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً في يونيو الماضي، واستعادت السيطرة على قرى في الشرق والجنوب، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير من تقدمها السريع في شمال شرق البلاد قبل عام. 
وذكرت الوزارة، أن شويجو تلقى إحاطة بشأن تدريب القوات الروسية على استخدام الطائرات المسيرة.
وحصلت زيارة شويجو للجبهة، وهي الأولى من نوعها منذ مطلع أغسطس، في وقت كثفت القوات الروسية هجماتها في الأسابيع الأخيرة على مدينة أفدييفكا الصناعية في شرق أوكرانيا بهدف السيطرة عليها.  ووصل شويجو إلى مركز «فوستوك» في شرق أوكرانيا في مروحية، وفق مقطع فيديو بثه الجيش الروسي، وعرض عليه القادة العسكريون تقريراً حول الوضع على الجبهة وتدريب الوحدات الخاصة الروسية المكلفة تسيير الطائرات من دون طيار.
كما بحث مع عسكريين كبار الاستعدادات قبل الشتاء ولا سيما تجهيزات التدفئة للجنود، بحسب بيان الجيش.

روسيا
روسيا وأوكرانيا
دونيتسك
القوات الروسية
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
سيرجي شويجو
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©