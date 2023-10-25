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البابا فرنسيس يدعو لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

البابا فرنسيس
26 أكتوبر 2023 01:27

الفاتيكان (الاتحاد) 

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كرر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، دعوته إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال في لقائه الأسبوعي مع الناس: «أفكر دائماً في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل، وأحث على إطلاق سراح المحتجزين، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة».
وقال البابا فرنسيس، إنه سيرأس قداساً خاصاً يوم الجمعة من أجل السلام في كاتدرائية القديس بطرس، فيما وصفه في الأسبوع الماضي، بأنه سيكون «يوماً للصيام والصلاة والتوبة».
وكان البابا ناقش مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد الماضي، الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال البيت الأبيض، في بيان إنهما ناقشا «ضرورة منع التصعيد في المنطقة، والعمل نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط».
وقال الفاتيكان إن الاتصال الذي استمر نحو 20 دقيقة: «ركز على أوضاع الصراع في العالم، وضرورة إيجاد سبل للسلام».
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن الأزمة الراهنة يجب أن يكون لها «طريق للسلام» يشمل إقامة دولتين مستقلتين للإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال بايدن «يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون العيش جنباً إلى جنب في أمان وكرامة وسلام».

البابا فرنسيس
بابا الكنيسة الكاثوليكية
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