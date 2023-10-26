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قتلى في سلسلة من عمليات إطلاق نار بالولايات المتحدة

أشخاص في من مكان إطلاق نار جماعي في لويستون بولاية مين بالولايات المتحدة
26 أكتوبر 2023 07:55

قتل عدة أشخاص في سلسلة من عمليات إطلاق النار في ولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية يوم الأربعاء. ونقلت محطة (إيه.بي.سي) عن مصادر أمنية قولها إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في عدة مواقع في بلدة لويستون.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية نقلا عن مصادر أمنية أن 16 شخصا قتلوا. وليس هناك تأكيد رسمي لعدد الضحايا. وقالت السلطات في مقاطعة أندروسكوجين إن قوات الطوارئ ردت على هجمات بالأسلحة النارية في عدة مواقع. وأصدرت شرطة ولاية مين لقطات من كاميرا مراقبة لمسلح مشتبه به. وأوضحت أن المشتبه به لم يتم القبض عليه بعد.

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وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، حثت الشرطة السكان في المنطقة على البقاء في أماكن آمنة. وحذر المنشور من شرطة ولاية مين: "هناك مطلق نار نشط في لويستون. نطلب من السكان الاحتماء في أماكنهم. يرجى البقاء داخل منازلكم مع إغلاق الأبواب". 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
إطلاق نار
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