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النواب الروس يوافقون على زيادة غير مسبوقة للإنفاق العسكري

جلسة علنية لمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)
26 أكتوبر 2023 18:39

صوت النواب الروس لصالح زيادة قياسية للإنفاق العسكري في الميزانية، وذلك في القراءة الأولى لمشروع القانون الخميس.
ووافق نواب "الدوما" (مجلس النواب) على خطط الإنفاق لعام 2024، والتي تتضمن زيادة بنسبة 68 بالمئة في الإنفاق العسكري.
سيرتفع إجمالي الانفاق الحكومي بأكثر من 20 بالمئة ليصل إلى 36,66 تريليون روبل (391 مليار دولار أميركي)، وفق مشروع الميزانية.
وسيمثل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في 2024، أي بارتفاع بنسبة 68 بالمئة وصولاً إلى 10,8 تريليون روبل (115 مليار دولار أميركي).
ومع نسبة تتجاوز 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ستكون حصة الإنفاق العسكري في الاقتصاد عند أعلى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تستخدم روسيا 15,000 طن من المواد، من بينها ذخائر ووقود، يومياً في الأزمة الأوكرانية.
قبل التصويت اليوم الخميس، قال وزير المالية أنتون سيلوانوف، أمام النواب، إن مشروع الميزانية "غايته مهمة اليوم، ضمان انتصارنا".

 

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المصدر: وكالات
مجلس الدوما
الدوما الروسي
الإنفاق العسكري
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