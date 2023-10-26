أميركا تنكّس الأعلام حداداً على مجزرة مين

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وكل المباني الحكومية حدادا على المجزرة التي خلفها إطلاق النار في ولاية مين التي راح ضحيتها 22 شخصا على الأقل.

وقال بايدن إن الخطوة هي «تعبير عن الاحترام لضحايا أعمال العنف التي لا طائل منها»، في إشارة إلى إطلاق رجل النار، مساء أمس الأربعاء، في مواقع مختلفة في مدينة لويستون.

قُتل 22 شخصاً على الأقلّ وأصيب أكثر من 50 شخصًا بجروح برصاص مسلّح أطلق النار في مواقع مختلفة في مدينة لويستون بولاية مين في شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت السلطات التي نشرت صورة مشتبه به مطلوب.

وقال روبرت مكارثي، عضو مجلس بلدية مدينة لويستون، لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية الإخبارية إنّ «السلطات أكّدت مقتل 22 شخصاً وإصابة عدد كبير جدًا» بجروح في الهجوم الذي نفّذه، وفقًا لوسائل إعلام مسلّح أطلق النار في صالة للبولينغ وفي مطعم، بينما أكّدت الشرطة أنّ مطلق النار لا يزال طليقاً.