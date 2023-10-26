السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حكومة سلوفاكيا الجديدة تعلن تغيير سياستها اتجاه أوكرانيا

روبرت فيكو رئيس الوزراء السلوفاكي
26 أكتوبر 2023 19:53

أعلن روبرت فيكو رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد، اليوم الخميس، تغييرا في سياسة بلاده اتجاه أوكرانيا.
وأكد وقف شحنات الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي يقدّمه لجارته على "المساعدات الإنسانية والمدنية".
وقال فيكو، غداة تعيينه رئيساً لحكومة ائتلافية تضم حزباً من أقصى اليمين "نعتبر أنّ المساعدات هي مجرد مساعدات إنسانية ومدنية، ولن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن".
حتى الآن، قدمت سلوفاكيا، التي يبلغ عدد سكانها 5,4 مليون نسمة، دعماً قوياً لأوكرانيا، خصوصاً عبر توفير الطائرات المقاتلة مثل طائرات "ميغ 29" ذات التصميم السوفياتي، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، إضافة إلى إصلاح الأسلحة التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.
ووفق معهد "كييل"، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات السلوفاكية المعلن عنها لأوكرانيا، العسكرية خصوصاً، 760 مليون دولار أميركي في 31 يوليو المضي.
وفاز حزب فيكو (Smer-SD) في الانتخابات النيابية الشهر الماضي، بناء على وعده بإيقاف المساعدات العسكرية.
بعد الفوز في الانتخابات، أعلن فيكو أنّ السلوفاكيين لديهم "مشاكل أكبر من أوكرانيا"، ودعا إلى محادثات سلام لأن "المزيد من عمليات القتل لن يساعد أحداً".
وقال فيكو الخميس إن الأزمة "في أوكرانيا ليست أزمتنا، لا علاقة لنا" بها.
وأضاف أنّ "الوقف الفوري للعمليات العسكرية هو الحل الأفضل لأوكرانيا. يحب على الاتحاد الأوروبي أن ينتقل من موقع مورّد الأسلحة إلى موقع صانع السلام".
كذلك، أعلنت بولندا، التي تعدّ شريكاً مهماً لأوكرانيا، في نهاية سبتمبر الماضي، وقف تزويد كييف بالأسلحة.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تكشف عن صادراتها من الحبوب منذ أغسطس
الاتحاد الأوروبي يقدم تعهداً لأوكرانيا بشأن مساعدات عسكرية
المصدر: وكالات
سلوفاكيا
مساعدات عسكرية
أوكرانيا
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
74.4 مليار درهم التجارة بين الإمارات وأميركا خلال 8 أشهر
اقتصاد
74.4 مليار درهم التجارة بين الإمارات وأميركا خلال 8 أشهر
28 أكتوبر 2023
150 مليون مسافر عبر «العربية للطيران» خلال 20 عاماً
اقتصاد
150 مليون مسافر عبر «العربية للطيران» خلال 20 عاماً
28 أكتوبر 2023
4.44 مليار درهم قيمة مشتريات الإماراتيين من الأسهم خلال أسبوع
اقتصاد
4.44 مليار درهم قيمة مشتريات الإماراتيين من الأسهم خلال أسبوع
28 أكتوبر 2023
مدير التخطيط في شركة «تحالف» لـ«الاتحاد»: الإمارات بيئة مثالية لنمو صناعة البرمجيات
اقتصاد
مدير التخطيط في شركة «تحالف» لـ«الاتحاد»: الإمارات بيئة مثالية لنمو صناعة البرمجيات
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©