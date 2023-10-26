السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مطاردة واسعة في أميركا لاعتقال منفذ مجزرة مين

قوات إنفاذ القانون تطارد منفذ مجزرة مين
26 أكتوبر 2023 21:05

أطلقت الشرطة الأميركية، اليوم الخميس، عملية مطاردة واسعة النطاق للعثور على رجل أطلق النار في مواقع مختلفة في ولاية مين، متسببًا بمقتل 18 شخصًا على الأقلّ، في أسوأ عملية إطلاق نار هذا العام في الولايات المتحدة.
وحدثت عمليات إطلاق النار، مساء أمس الأربعاء، في مدينة «لويستون» بولاية مين في شمال الولايات المتّحدة، حيث حذّرت السلطات السكان من رجل «مسلّح وخطر» لا يزال طليقًا، وفق الشرطة المحلية.
وأعلنت جانيت ميلز حاكمة الولاية، خلال مؤتمر صحفي، عن أسفها «لمقتل 18 شخصا وإصابة 13 آخرين في هجمات ليل أمس».
وقالت شرطة مدينة لويستون، في بيان، إنّ المشتبه به في هذا الهجوم يدعى روبرت كارد (40 عامًا) ونشرت صورته. ولا تزال دوافعه مجهولة. وتحدثت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية، نقلًا عن مصادر أمنية، عن أن كارد جندي احتياطي في الجيش ومدرّب معتمد للأسلحة النارية.
وقبل صدور الحصيلة الرسمية، كان روبرت مكارثي، عضو مجلس بلدية مدينة لويستون، حيث يقيم أكثر من 36 ألف شخص، قد أفاد شبكة «سي إن إن» الإخبارية بأن «السلطات أكّدت مقتل 22 شخصاً وإصابة عدد كبير جدًا» بجروح.
وأضاف «المستشفيات لدينا غير مجهّزة للتعامل مع هذا النوع من عمليات إطلاق النار»، لافتًا إلى تسجيل سلطات المدينة ما بين 50 و60 جريحًا.
وأوضح مايك سوستشاك المسؤول عن الأمن العام في مين أن شرطيين يطوفون الشوارع بحثًا عن مُطلق النار.
وقال «لدينا حرفيًا مئات الشرطيين الذين يعملون في كلّ ولاية مين على هذه القضية لتحديد موقع السيد كارد».
ووصلت سيارات إسعاف من وسط مين لعلاج الجرحى، وفق مكارثي، فيما استدعى المستشفيان في لويستون «جميع الموظفين في إجازة لتقديم الدعم».
وأعلنت إدارات صروح تربوية عديدة في ولاية مين أنها لن تعطي دروسًا الخميس، وفق بيانات صادرة عنها.
تُضاف هذه العمليات، وهي من بين الهجمات الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ عملية إطلاق النار في لاس فيغاس في 2017، إلى سلسلة عمليات إطلاق النار التي تشهدها الولايات المتحدة بانتظام في ظلّ وفرة الأسلحة النارية وسهولة الحصول عليها.من جهته، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن الذي كان يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الوزراء الأسترالي، اتّصل بحاكمة ولاية مين جانيت ميلز وباثنين من أعضاء مجلس الشيوخ وبعضو في الكونجرس المحلّي لتأكيد دعم الحكومة الفدرالية لهم.
وفي وقت لاحق، أمر بايدن بتنكيس الأعلام على المباني الفدرالية، اليوم الخميس «تعبيرا عن الاحترام لضحايا أعمال العنف التي لا طائل منها».
وأرفقت الشرطة منشورها بصورة للمشتبه به ظهر فيها رجل أبيض مسلّح ببندقية نصف آلية داخل صالة للبولينغ.
وقالت الشرطة مخاطبة الجمهور «يرجى الاتصال بسلطات إنفاذ القانون إذا كنتم على علم بمكان وجوده».
وطلبت السلطات من سكان المدينة ملازمة أماكنهم، ونشرت صورة لسيارة بيضاء وطلبت من السكان الاتصال بها إذا ما عثروا عليها.

أخبار ذات صلة
أميركا تكثف مطاردة منفذ مجزرة ولاية ماين
أميركا تنكّس الأعلام حداداً على مجزرة مين
المصدر: وكالات
مطاردة
إطلاق نار
مجزرة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
74.4 مليار درهم التجارة بين الإمارات وأميركا خلال 8 أشهر
اقتصاد
74.4 مليار درهم التجارة بين الإمارات وأميركا خلال 8 أشهر
28 أكتوبر 2023
150 مليون مسافر عبر «العربية للطيران» خلال 20 عاماً
اقتصاد
150 مليون مسافر عبر «العربية للطيران» خلال 20 عاماً
28 أكتوبر 2023
4.44 مليار درهم قيمة مشتريات الإماراتيين من الأسهم خلال أسبوع
اقتصاد
4.44 مليار درهم قيمة مشتريات الإماراتيين من الأسهم خلال أسبوع
28 أكتوبر 2023
مدير التخطيط في شركة «تحالف» لـ«الاتحاد»: الإمارات بيئة مثالية لنمو صناعة البرمجيات
اقتصاد
مدير التخطيط في شركة «تحالف» لـ«الاتحاد»: الإمارات بيئة مثالية لنمو صناعة البرمجيات
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©