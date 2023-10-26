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السويد تعلن قرارا مهما بشأن المسيء إلى المصحف الشريف

الشرطة السويدية تنتشر في ستوكهولم (أرشيفية)
26 أكتوبر 2023 21:59

قال تلفزيون (تي.في4)، اليوم الخميس، إن وكالة الهجرة السويدية طردت الشخص الذي أساء إلى القرآن الكريم خلال احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في العاصمة ستوكهولم.
ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها "وكالة الهجرة قررت طرد الشخص من السويد... ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024".
وقالت وكالة الهجرة السويدية، في يوليو الماضي، إنها ستعاود فحص تصريح إقامة الرجل.
وفي أغسطس الماضي، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق نسخ من المصحف غضباً عارماً في العالم ونددت منظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وأساء أشخاص إلى المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

 

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المصدر: وكالات
إحراق المصاحف
السويد
ستوكهولم
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